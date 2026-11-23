Şanlıurfa'da tamir sırasında hareket eden traktörünün altında kalan çiftçi, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesi Büyükhan Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Çiçek'in (62) tamir etmeye çalıştığı kendisine ait traktör bilinmeyen bir nedenle aniden hareket etti. Traktörün altında kalan Çiçek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çiçek, ambulansla Bozova Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çiçek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.