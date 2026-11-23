Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuğun cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.