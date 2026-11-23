Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuğun cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Karaköprü ilçesinde yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.