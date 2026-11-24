Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde polislerin otomobilde arama yapması ve uyuşturucuyu bulma anı yer alıyor.

Bu kapsamda bir otomobilde yapılan aramada 2 parça halinde 1 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.