Şanlıurfa'da yaşayan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ali Kılıç, yıllar önce mezun olduğu liseye atanarak öğrencilerine bu kez öğretmen olarak ders vermeye başladı. Yaşadığı mahalle ve lisenin öğretmeni olarak görev yapmanın gururunu yaşayan Kılıç, öğrencilerine hedeflerinden vazgeçmemeleri ve hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Şanlıurfa'da yaşayan 35 yaşındaki Ali Kılıç, mezun olduğu Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesinde öğretmenlik yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Liseden mezun olduktan 6 yıl sonra aynı okula Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak atanan Kılıç, yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı okulda öğrencilerine eğitim veriyor. Öğrencileriyle kendi hayat hikayesini paylaşan Kılıç, hayallerinin peşinden gitmenin önemine dikkat çekti. Kendisinin de bir zamanlar öğrenci olarak oturduğu sıralarda bugün öğretmen olarak ders anlatmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Kılıç, mezun olduğu okulda görev yapmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Yaşadığı mahallede, yıllar önce eğitim gördüğü okulda öğrencilerine ders vermenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Kılıç, öğrencilere hedeflerinden vazgeçmemeleri ve hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

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"En büyük hayalimdi"

Kılıç, "Öğretmenlik her çocuğun olduğu gibi benim de ilkokulda başlayarak hayalini kurduğum bir meslekti. Şimdi kendi okuduğum okulda, kendi liseme öğretmen olarak geri döndüm. Bu da çok güzel bir heyecan, çok farklı bir gurur. Çok mutluyum. Kendimi sürekli kendi evimde gibi hissediyorum. Hiç yabancılık çekmedim. Bu sıralarda oturan öğrencilerimi en iyi anlayan öğretmenlerden bir tanesiyim çünkü onların geçtiği sıralardan ben de geçtim. Onlarla aynı duyguları paylaşıyorum. Onların şu an neler hissettiğini anlayabiliyorum. Bu şekilde öğrencilerimle güzel, mutlu bir şekilde ders işlemeye devam ediyoruz. Bu meslekte benim altıncı yılım. İki yıldır da kendi okuduğum okula geldim. En büyük hayalim gerçekleşti. Her öğretmenin bu meslekle ilgili güzel anları, güzel duyguları vardır. Benim de burada şu an kendi öğretmenlerimle beraber aynı mesleği icra etmem, öğretmenler odasında onlarla beraber oturup çay içmem benim için çok farklı bir duygu oluyor. Bazen kendimi öğrenci gibi hissediyorum. Bu da bana çok farklı bir duygu kazandırıyor. Öğrencilerime şunu söylüyorum hep, hayallerinizin peşinden gidin. Bir hayaliniz, bir idealiniz olsun. Onu gerçekleştirmek için çalışın. Amacınız kesinlikle sınavları geçmek olmasın, yüksek notlar almak olmasın. Kendinize bir hedef koyun ve bu hedefe doğru ilerleyin, diyorum. Önünüze her türlü zorluklar, engeller çıkacaktır. Siz bunları aşacaksınız. Yolunuza daha da güçlenerek devam edeceksiniz. Öğrencilerime sürekli bu şekilde tavsiyelerde, nasihatlerde bulunuyorum. Alınız ilmini garbın, alınız sanatını, veriniz çalışmanıza hem de son süratini. Yani ilimde, teknolojide her gün güçlenerek devam etmeliyiz ve sürekli çalışmalıyız. Kesinlikle tembellikten uzak kalmalıyız. Bu arada Öğretmenler Günü vesilesiyle de tüm meslektaşlarımın, idareci arkadaşlarımın, öğretmen arkadaşlarımın ve bütün Türkiye'deki öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

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Öğrencilerden Ecrin Karakaşlı ise "Öncelikle Ali hocayı bu sene tanıdık. Merhametiyle bilinen bir hocamızdır. Dersleri gayet iyi anlatıyor ve iyi anlıyoruz. Bize de iyi tavsiyeler veriyor ve bizi anladığını düşünüyorum. Çünkü oda bu sıralarda okumuş bir insan, 6 yıldır öğretmen ve 2 yılını da burada geçiriyor. Bizi anladığını düşünüyorum. Çünkü onunla aynı okulda aynı sıraları paylaşıyoruz. Gayet iyi anlattığını düşünüyorum ve derslerini iyi anlıyoruz ve eğlenceli bir hocamızdır. Hocamızı seviyoruz ve onun Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz" diye konuştu.