Şanlıurfa’da durdurulan otomobilde yapılan aramada koltuğun altına gizlenmiş 1 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş 2 parka halinde 1 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretini Yapmak ve Nakletmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.