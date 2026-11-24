Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yusufpaşa Mahallesi’nde bulunan ve eski adı 12 Eylül Caddesi olan Demokrasi Caddesi’nde iş yerlerinin sundurmalarını yeniliyor. Yenileme çalışmalarıyla caddenin daha estetik ve düzenli bir görünüme kavuşması hedeflenirken, mahalle muhtarı ve bölge esnafı çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.

Geçtiğimiz yıl etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Demokrasi Caddesi üzerindeki çok sayıda iş yerinin sundurmasında çökmeler ve hasarlar meydana geldi. Bunun üzerine bölge esnafının taleplerini değerlendiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda yenileme çalışması başlatıldı.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı KUDEM Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, hasar gören sundurmalar tek tek yenilenerek daha sağlam ve estetik bir yapıya kavuşturuluyor. Çalışmalarla birlikte cadde, hem esnaf hem de vatandaşlar açısından daha düzenli bir görünüme kavuşuyor.

Muhtar ve esnaftan Başkan Gülpınar’a teşekkür

Yusufpaşa Mahalle Muhtarı Mustafa Hakkı Küçükoğlu, yapılan çalışmaların mahalleye önemli katkı sunduğunu belirterek, "Demokrasi Caddemiz yapılan çalışmalarla çok daha güzel bir görünüme kavuştu. Emeği geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar’a ve belediye ekiplerine mahallemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

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Bölge esnafı ise geçen yılki yoğun kar yağışı nedeniyle sundurmalarının zarar gördüğünü hatırlatarak, taleplerinin karşılık bulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esnaf, "Sundurmalara kar yağışı nedeniyle zarar gelmiş, birçoğu yıkılmıştı. Başkanımıza durumu ilettik, sağ olsun talimat verdi ve belediyemiz sundurmalarımızı yeniledi. Şimdi hem daha sağlam hem de daha güzel oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.