Şanlıurfa'da soluk borusuna cisim kaçan çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde soluk borusuna cisim kaçan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde soluk borusuna cisim kaçan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kırsal Koçören Mahallesi'nde evde yabancı uyruklu Z.C.'yi (4) yerde hareketsiz halde gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çocuğun soluk borusuna cisim kaçtığı tespit edildi.
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