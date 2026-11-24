Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programd, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit öğretmenlerle bir araya gelerek günlerini kutladı. Başkan Begit, program kapsamında verdiği röportajda öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesindeki önemine dikkat çekti.

Öğretmenler günü programı, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Ardından Enver Nebihe Karaata Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Etkinlik kapsamında şiirler okundu, sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Zeybek gösterisi ve mini konser de programa renk kattı. Aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

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Programda öğretmenlerle bir araya gelen Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğretmenlerin geleceğin nesillerini yetiştirmedeki emek ve fedakarlıklarına dikkat çeken Begit, görev yapan ve emekli olan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Protokol ve vatandaşlar katıldı

Programa Birecik Kaymakamı Osman Şahin, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, Cumhuriyet Başsavcıvekili Harun Özçiçek, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.