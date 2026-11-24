ŞANLIURFA’nın Harran ilçesinde dorsesi devrilip alev alan yer fıstığı yüklü TIR kullanılamaz hale geldi.

Kaza, öğle saatlerinde Aydüştü Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yer fıstığı yüklü TIR'ın dorsesi, virajda devrildi, ardından da yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Şoförün kendi imkanlarıyla araçtan indiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinlerinin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangın sonrası TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.