Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yerfıstığı yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası alev alan tır küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Harran'a bağlı kırsal Aydüştü Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen yerfıstığı yüklü tır, seyir halindeyken devrilerek aniden alev aldı. Olayı görüp sürücünün yardımına koşan vatandaşlar, bir yandan tırı söndürmeye çalışırken diğer yandan da itfaiyeye haber verdi. Adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale gelirken içerisindeki yerfıstıklarının da yandığı öğrenildi.

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Tır sürücüsünün Osmaniye'den yerfıstığı almak için Harran'a geldiği belirtilirken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.