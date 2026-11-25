Bu kapsamda Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 uzun namlulu tüfek ve 1 otomatik tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ruhsatsız silahlanmayla mücadele çalışmaları sürüyor.

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