Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hikmet Kızılkaya (54) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör, Kırsal Bentbahçesi Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Kızılkaya, vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kızılkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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