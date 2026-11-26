Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Otomobil, çekici ile kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Açıksu Caddesi üzerinde meydana geldi. E.R. yönetimindeki 34 DZJ 054 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazanın şiddeti ile elektrik direği yerinden söküldü. Refüj üzerinde duran ve maddi hasar oluşan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

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