Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğini yerinden söktü Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı
Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjde direğe çarptı. Elektrik direğin yerinden söküldüğü kazada otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadı.
Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjde direğe çarptı. Elektrik direğin yerinden söküldüğü kazada otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Açıksu Caddesi üzerinde meydana geldi. E.R. yönetimindeki 34 DZJ 054 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazanın şiddeti ile elektrik direği yerinden söküldü. Refüj üzerinde duran ve maddi hasar oluşan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Otomobil, çekici ile kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.