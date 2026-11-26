Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi de taş ve sopalarla yaralandı. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
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