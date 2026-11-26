Kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi de taş ve sopalarla yaralandı. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü.

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