Şanlıurfa'da traktörden düşen sürücü yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde traktörden düşen sürücü yaralandı.
Giriş: 27.11.2026 - 10:35 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde traktörden düşen sürücü yaralandı.
Başgöze Mahallesi'nde traktörle tarlada çalışan H.B, gömleğinin tekerleğe takılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.
Yaralanan sürücü, yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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