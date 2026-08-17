Birecik'te köprü ihalesi 15 Eylül'de yapılacak

"15 Eylül 2026'da ikinci köprünün ihalesi yapılıyor. İhalemizi yaptıktan sonra devasa ikinci köprü 75 yıl sonra Bireciklilerle buluşacak. Proje kapsamında Fırat Nehri üzerinde yeni çift köprü, çift tüp tünel ve üstgeçit köprüsünün yapılması öngörülüyor. Yaklaşık 1200 metre olacak köprünün tamamlanmasıyla Birecik şehir içindeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve Şanlıurfa-Gaziantep güzergahındaki ulaşımın rahatlatılması hedefleniyor."

Projenin takipçisi olduklarını belirten Pınarbaşı, şunları kaydetti:

Milletvekili Pınarbaşı, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Birecik'e ikinci köprü yapılacağını açıkladığını hatırlattı.

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