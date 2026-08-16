Şanlıurfa'da polis aracına zarar veren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde polis aracına zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Giriş: 16.08.2026 - 11:27 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde polis aracına zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kamberiye Mahallesi'nde A.İ. bilinmeyen bir nedenle elindeki bıçakla polis aracına zarar vererek olay yerinden kaçmaya başladı.
Şüpheli, kısa süreli bir kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ