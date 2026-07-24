GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otlukta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. İlçedeki kırsal mevkide henüz belirlenemeyen nedenle başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve TOMA'lar sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle ormanlık alandaki arı kovanlarının da zarar gördüğü öğrenildi.

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