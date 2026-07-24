Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otlukta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 17:28 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otlukta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        İlçedeki kırsal mevkide henüz belirlenemeyen nedenle başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve TOMA'lar sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangın nedeniyle ormanlık alandaki arı kovanlarının da zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Bugün Ne Oldu? 24 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Temmuz 2026 haberleri
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Babaannenin akılalmaz oyunu! Nazar'a Ahmet diye hitap etmiş
        Babaannenin akılalmaz oyunu! Nazar'a Ahmet diye hitap etmiş
        Olası SPK cezalarına karşı önlem
        Olası SPK cezalarına karşı önlem
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
        Şanlıurfa'da ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
        Bakan Kurum, Malatya'da sosyal konutların kura çekim töreninde konuştu:
        Bakan Kurum, Malatya'da sosyal konutların kura çekim töreninde konuştu:
        Kamyonette başından vurulmuş halde bulundu
        Kamyonette başından vurulmuş halde bulundu
        Şanlıurfa'da bir kişi kamyonette ölü bulundu
        Şanlıurfa'da bir kişi kamyonette ölü bulundu
        Şanlıurfa'da bir şahıs kamyonette silahla vurulmuş halde bulundu
        Şanlıurfa'da bir şahıs kamyonette silahla vurulmuş halde bulundu
        Siverek'te ihtiyaç sahiplerine 18 milyon liralık sosyal yardım kararı
        Siverek'te ihtiyaç sahiplerine 18 milyon liralık sosyal yardım kararı