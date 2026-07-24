Şanlıurfa'da ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otlukta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İlçedeki kırsal mevkide henüz belirlenemeyen nedenle başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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