Halfeti Belediyesi soruşturmasında bazı şüpheliler etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi
Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep etti.
Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep etti.
Birecik Cumhuriyet Başsavcılığınca Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Bazı şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinin ardından sulh ceza hakimliğince yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda 14 şüpheli, "ev hapsi", "imza atma" veya "yurt dışına çıkma yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliye edildi.
Aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın da bulunduğu diğer zanlıların tutukluluk hali devam ediyor.
- Soruşturma
Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan'da Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Albayrak, eski belediye encümen üyeleri ile çeşitli birimlerde görev yapan personel ve esnafın da bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmıştı.
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