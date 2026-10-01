Milli deniz platformları, ASFAT'ın "Mavi Vatan Savunma" oyunu ile gençlere tanıtılıyor

FAHRİ AKSÜT - Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT), Türkiye’nin yerli ve milli deniz platformlarını genç nesillere tanıtmak amacıyla geliştirdiği "Mavi Vatan Savunma" adını taşıyan oyunu TEKNOFEST’te ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivalde ASFAT'ın klasik amiral battı konseptiyle geliştirdiği ve yerli savaş gemilerini dijital ortama taşıdığı oyun, TEKNOFEST alanında çocuklardan ve gençlerden büyük ilgi görüyor.

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Projeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan ASFAT Oyun Alanı Koordinatörü İbrahim Erdoğan, oyunun geliştirilme amacının, çocukları yerli ve milli gemiler ile MİLGEM ve ASFAT tersanelerinde üretilen diğer deniz platformlarıyla eğlenceli bir şekilde tanıştırmak olduğunu söyledi.

TEKNOFEST’in "Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun" vizyonundan ilham aldıklarını vurgulayan Erdoğan, çocuklarda denizcilik bilincini ve Mavi Vatan merakını artırma hedeflerine ilişkin, "Biz burada bir çocuk oynasın, o gemiyi tanısın, o geminin adını öğrensin, net çizimlerini görsün, animasyonunu görsün, böylelikle gemiye, denizciliğe ve Mavi Vatan'a dair merakını yükseltecek şeylere yönelsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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TEKNOFEST'in ilk gününde 500 indirilme sayısına ulaştıklarını ifade eden Erdoğan, hedefleri ve gençlerin geri bildirimleri hakkında, "Yıl sonuna kadar bu rakamın 10 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Etkinlik alanına oyunun rahatça indirilebilmesi için karekodlar yerleştirdik. Hem gençlerin hem de çocukların yoğun bir ilgisi var. Alan içerisinde birbirleriyle amiral battı oynayan gençleri görmek bizleri oldukça gururlandırıyor." diye konuştu.

Oyunun erişim kanallarına da değinen Erdoğan, "QR kodun yanı sıra Google Play Store ve Apple App Store üzerinden 'Mavi Vatan Savunma' araması yapıldığında bağlantıya kolayca ulaşılabiliyor. Uygulamamız 176 megabayt gibi oldukça düşük bir boyuta sahip olduğu için mobil cihazlarda fazla yer kaplamıyor." dedi.