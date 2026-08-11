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        Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılış öncesi hazırlıkları değerlendirildi

        Yapımında sona yaklaşılan Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılış öncesinde yürütülen hazırlıklar değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılış öncesi hazırlıkları değerlendirildi

        Yapımında sona yaklaşılan Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılış öncesinde yürütülen hazırlıklar değerlendirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, hizmet başkanları ve Şanlıurfa Şehir Hastanesi yöneticileri katıldı.

        Toplantıda, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılış süreci, sağlık tesislerinin taşınmasına yönelik planlamalar, hizmet sunumunun organizasyonu, tıbbi cihaz ve ekipmanların kurulumu ile vatandaşlara sunulacak sağlık hizmetlerine yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, açılış öncesi hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Her gün hastanemize yeni cihaz ve ekipmanların kurulumu gerçekleştiriliyor. Gelen cihazların kurulumlarını ve test süreçlerini yakından takip ediyoruz. Hastanemizin eksiksiz ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verecek kapasitede faaliyete geçmesi için tüm ekiplerimizle yoğun bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Berk, hastanenin hizmete girmesiyle kentin sağlık altyapısının önemli ölçüde güçleneceğini, Şanlıurfa ve çevre illerde yaşayan vatandaşlara modern ve kapsamlı sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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