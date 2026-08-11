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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde elektrik akımına kapılan belediye çalışanı ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde elektrik akımına kapılan belediye çalışanı ağır yaralandı.

        Serinlemek için belediye ait araçların bulunduğu garajdaki süs havuzuna giren Muhammet Yılmaz elektrik akımına kapıldı.

        Çevredekiler tarafından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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