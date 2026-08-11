Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde elektrik akımına kapılan belediye çalışanı ağır yaralandı.
Giriş: 11.08.2026 - 17:16 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde elektrik akımına kapılan belediye çalışanı ağır yaralandı.
Serinlemek için belediye ait araçların bulunduğu garajdaki süs havuzuna giren Muhammet Yılmaz elektrik akımına kapıldı.
Çevredekiler tarafından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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