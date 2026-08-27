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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da 2 yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da 2 yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 01:02 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 2 yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

        Fethi P'nin kullandığı 62 AAE 162 plakalı yolcu otobüsü ile Uğurcan E'nin kullandığı 31 AVY 909 plakalı yolcu otobüsü, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otobüslerdeki 13 kişi yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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