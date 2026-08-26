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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 20:35 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti.

        Kırsal Esenyayla Mahallesi yakınlarında serinlemek için sulama kanalına giren 16 yaşındaki Mehmet Raşit Atay, bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gece dalışı yapan ŞUAK ekiplerinin çalışmasıyla Atay'ın cesedi sudan çıkarıldı.

        Atay'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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