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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Dün Batıkent Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan M.V.A, S.A. ile A.O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.V.A. ile S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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