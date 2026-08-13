Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 zanlı tutuklandı

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.V.A. ile S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Batıkent Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan M.V.A, S.A. ile A.O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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