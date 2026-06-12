Şanlıurfa'da 3 yıldır aranan firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kasten yaralama" ve "kasten öldürme" suçlarından 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli kılık değiştiren İ.B'nin, saklandığı adresi tespit etti.



Yaklaşık 3 yıldır aranan hükümlü, ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

