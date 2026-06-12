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        Şanlıurfa'da 3 yıldır aranan firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 3 yıldır aranan firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hakkında 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kasten yaralama" ve "kasten öldürme" suçlarından 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sürekli kılık değiştiren İ.B'nin, saklandığı adresi tespit etti.

        Yaklaşık 3 yıldır aranan hükümlü, ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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