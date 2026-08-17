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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında yaşanan kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 22:44 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da akraba aileler arasındaki kavgada 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında yaşanan kavgada 5 kişi yaralandı.

        Örgülü Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında yaşanan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Ramazan, Zori, Abdullah ve Celal Taş ile Kemal Gürbüz yaralandı.

        İhbar üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma mahalle ve hastanede önlem aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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