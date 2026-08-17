Şanlıurfa'da ev yangınında hasar oluştu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Camikebir Mahallesi'nde bir evden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Ev sahiplerinin mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere şehir dışında bulunduğu öğrenildi.
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