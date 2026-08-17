Şanlıurfa'da ev yangınında hasar oluştu

Ev sahiplerinin mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere şehir dışında bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Camikebir Mahallesi'nde bir evden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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