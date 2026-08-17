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        Tescilli "Birecik Patlıcanı"nda hasat zamanı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Birecik Patlıcanı'nda hasat başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:43 Güncelleme:
        Tescilli "Birecik Patlıcanı"nda hasat zamanı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Birecik Patlıcanı'nda hasat başladı.

        Ağustos-kasım ayları arasında hasadı yapılan Birecik patlıcanı, bölgenin en önemli tarımsal üretimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

        Birecik Kaymakamı Osman Şahin ile Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit kırsal Mezra Mahallesi'ndeki patlıcan tarlasını ziyaret ederek işçilerle hasat yaptı.

        Kaymakam Şahin, buradaki konuşmasında, Birecik patlıcanının tescillenmesiyle ilçe tanıtımına katkı sağlandığını ifade etti.

        Patlıcanın Birecik için önemli bir geçim kaynağı olduğunu aktaran Şahin, şöyle konuştu:

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        "Türkiye'nin birçok yerinde Birecik Mezra patlıcanı adıyla satılan patlıcanlar burada üretiliyor. Başka bir yerde bu lezzeti elde etmek mümkün değil. Birecik patlıcanının tescillenmiş olması bize büyük ekonomik getiriler sağlıyor. Bu yıl ilçede yaklaşık 880 dekarlık alanda patlıcan ekimi yapıldı, 4 bin 500 ton civarında rekolte bekliyoruz."

        Kaymakam Şahin, gelecek ay ilçede Patlıcan Festivali düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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