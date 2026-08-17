Şanlıurfa'daki akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Üstüntaş Mahallesi yakınlarında aralarında daha önce husumet bulunan akrabalar arasında yaşanan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada R.A. (14), Z.D. (55), S.A. (38) ve H.A. (20) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.
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