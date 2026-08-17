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        Şanlıurfa'daki akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Şanlıurfa'daki akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

        Üstüntaş Mahallesi yakınlarında aralarında daha önce husumet bulunan akrabalar arasında yaşanan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada R.A. (14), Z.D. (55), S.A. (38) ve H.A. (20) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma kavgaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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