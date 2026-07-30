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        Şanlıurfa'da amcasını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan kavgada amcasını öldürdüğü iddiasıyla aranan 18 yaşındaki şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da amcasını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan kavgada amcasını öldürdüğü iddiasıyla aranan 18 yaşındaki şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Kepirbucak Mahallesi'nde 6 Temmuz'da akrabalar arasında çıkan kavgada Mehmet Cihat Ö'nün (53) hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

        Ekipler, cinayet şüphelisi B.Ö'nün (18) kent merkezinde saklandığı adresi belirledi.

        Bu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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