Şanlıurfa'da amcasını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan kavgada amcasını öldürdüğü iddiasıyla aranan 18 yaşındaki şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan kavgada amcasını öldürdüğü iddiasıyla aranan 18 yaşındaki şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Kepirbucak Mahallesi'nde 6 Temmuz'da akrabalar arasında çıkan kavgada Mehmet Cihat Ö'nün (53) hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında çalışma başlattı.
Ekipler, cinayet şüphelisi B.Ö'nün (18) kent merkezinde saklandığı adresi belirledi.
Bu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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