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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da araçta 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

        Şanlıurfa'da araçta 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

        Şanlıurfa'da bir araçta 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da araçta 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

        Şanlıurfa'da bir araçta 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Operasyona ilişkin paylaşılan görüntülerde, aracın arka koltuğundaki poşetten uyuşturucunun çıkarılması yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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