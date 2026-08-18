Şanlıurfa'da araçta 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'da bir araçta 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 18.08.2026 - 10:14 Güncelleme:
Şanlıurfa'da bir araçta 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Operasyona ilişkin paylaşılan görüntülerde, aracın arka koltuğundaki poşetten uyuşturucunun çıkarılması yer aldı.
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