Şanlıurfa'da asma iskele halatının kopması sonucu 2 işçi öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın dış cephe boyası sırasında asma iskelenin halatının kopması sonucu düşen 2 işçi hayatını kaybetti.



Dicle Mahallesi'nde bir binanın dış cephe boyasını yapan Muhammed Mustafa Toruntay (18) ve Muhammed Kızılkan (19) asma iskele halatının kopması sonucu 5. kattan zemine düştü.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Toruntay ve Kızılkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

