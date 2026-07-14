Şanlıurfa'da bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. M.T. idaresindeki 54 AEE 992 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun kırsal Kırbaşı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.