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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa-Gaziantep arası kırsal Büyükalanlı Mahallesi mevkisinde, plakaları öğrenilemeyen R.D. idaresindeki tır ile A.G'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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