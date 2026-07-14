Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.



Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa-Gaziantep arası kırsal Büyükalanlı Mahallesi mevkisinde, plakaları öğrenilemeyen R.D. idaresindeki tır ile A.G'nin kullandığı otomobil çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan ve aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

