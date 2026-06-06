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        Şanlıurfa'da bir kişi eşi ve kızını silahla ağır yaraladı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi silahla eşi ve kızını ağır yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 13:53 Güncelleme:
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        Şanlıurfa'da bir kişi eşi ve kızını silahla ağır yaraladı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi silahla eşi ve kızını ağır yaraladı.

        Yenişehir Mahallesi TOKİ Evleri yakınlarındaki bir binanın 3. katında H.T. (49), eşi E.T. (44) ve kızı M.T'ye (24) silahla ateş açtı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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