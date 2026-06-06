Şanlıurfa'da bir kişi eşi ve kızını silahla ağır yaraladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi silahla eşi ve kızını ağır yaraladı.



Yenişehir Mahallesi TOKİ Evleri yakınlarındaki bir binanın 3. katında H.T. (49), eşi E.T. (44) ve kızı M.T'ye (24) silahla ateş açtı.



Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

