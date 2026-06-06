Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 2 bin 600 paket sigara ve 1030 elektronik sigaranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 2 bin 600 paket sigara ve 1030 elektronik sigaranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında tespit edilen aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 600 paket sigara ile 1030 elektronik sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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