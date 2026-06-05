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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 18:34 Güncelleme:
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Viranşehir çevre yolundaki kırsal Yolbilen Mahallesi kavşağında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 42 FCA 67 plakalı otomobil ile H.Ü. idaresindeki 71 EF 691 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

        Kazada Rıdvan Bar, Talal Keskin ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü H.Ü. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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