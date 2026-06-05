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        Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 18:34 Güncelleme:
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        Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Viranşehir çevre yolundaki kırsal Yolbilen Mahallesi kavşağında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 42 FCA 67 plakalı otomobil ile 71 EF 691 plakalı kamyon çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

        Kazada kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralı da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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