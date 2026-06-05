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        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen yağ yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen yağ yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        M.K. (33) idaresindeki yabancı plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Yuvar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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