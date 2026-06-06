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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Alimoğlu Vakfı'nın 7'inci kütüphanesi Şanlıurfa'da açıldı

        Alimoğlu Vakfı'nın 7'inci kütüphanesi Şanlıurfa'da açıldı

        Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından yürütülen "81 Şehir 81 Okul Kütüphanesi" projesi kapsamında yedinci okul kütüphanesi, Şanlıurfa'da öğrencilerin hizmetine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Alimoğlu Vakfı'nın 7'inci kütüphanesi Şanlıurfa'da açıldı

        Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından yürütülen "81 Şehir 81 Okul Kütüphanesi" projesi kapsamında yedinci okul kütüphanesi, Şanlıurfa'da öğrencilerin hizmetine sunuldu.

        Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Şehit Şükrü Can Kayadibi Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan kütüphane, öğrencilerin kullanımına açıldı.

        Düzenlenen törende konuşan Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, vakıf olarak eğitim alanındaki çalışmalarını uzun vadeli bir sosyal yatırım olarak gördüklerini belirterek, "81 Şehir 81 Okul Kütüphanesi projesine başlarken kendimize Türkiye'nin her iline bir kütüphane kazandırma hedefi koyduk. Şanlıurfa'da açtığımız 7'inci kütüphane ile bu hedef doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Gençlerimizin bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve onlara daha nitelikli eğitim ortamları sunmak bizim için büyük önem taşıyor." dedi.

        Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir de öğrencilerin kitaplarla buluşmasının, araştıran ve sorgulayan bireyler olarak yetişmelerine katkı sunduğunu ifade ederek, projeye destek verenlere teşekkür etti.

        Şehit Şükrü Can Kayadibi Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Untunç ise kütüphanelerin eğitim hayatındaki önemine dikkati çekerek, projede emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

        Törene, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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