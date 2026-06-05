Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Berat Faruk D. (28) idaresindeki 49 E 1853 plakalı otomobil, Siverek-Kahta kara yolu Üstüntaş Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile Bahar D. (22) ve Alpaslan Taha D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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