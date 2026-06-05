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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Berat Faruk D. (28) idaresindeki 49 E 1853 plakalı otomobil, Siverek-Kahta kara yolu Üstüntaş Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile Bahar D. (22) ve Alpaslan Taha D. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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