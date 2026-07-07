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        Şanlıurfa'da boşanma aşamasındaki eşini yaralayan koca yakalandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da boşanma aşamasındaki eşini yaralayan koca yakalandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen A.D. ile E.D, Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda karşılaştı.


        İkili arasında çıkan tartışmanın ardından A.D'nin silahla ateş açması sonucu E.D. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan E.D, özel araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


        Olayın şüphelisi A.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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