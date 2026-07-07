Şanlıurfa'da traktör römorkuna gizlenmiş 25 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde traktör römorkuna gizlenmiş 25 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, narkotik suçlarla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.



Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, bir traktör römorkuna gizlenmiş 43 parça halinde 25 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı.



Paylaşılan görüntüde, narkotik köpekle traktör römorkunda arama yapılması ve gizli bölmede saklanmış uyuşturucunun çıkartılması yer alıyor.

