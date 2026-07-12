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        Şanlıurfa'da cinsel saldırı iddiasıyla 14 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cinsel saldırı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 22:02 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da cinsel saldırı iddiasıyla 14 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cinsel saldırı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Siverek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kırsal Canpolat Mahallesi'nde 16 Haziran'da meydana gelen ve "cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçluyu kayırma" ve "tehdit" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında firari şüphelinin kalmadığı belirtildi.


        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


        "Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimat ve koordinesinde yürütülen soruşturmalar ile 20 şüpheli yakalanmış, 4 şüpheli adli kontrol ile 2 şüpheli ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."









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