Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 18:14 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sedat Gümüştaş (41) idaresindeki 23 ET 791 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 35'inci kilometresinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki Bayram Gümüştaş (51), İlyas Gümüştaş (29) ve Abdülrahman Gümüştaş (46) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Salah'ta menajer krizi!
        Salah'ta menajer krizi!
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı
        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı
        Filenin Efeleri tarih yazdı!
        Filenin Efeleri tarih yazdı!
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yara...
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yara...
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
        Şanlıurfa'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
        AK Partili meclis üyesinin evine düzenlenen silahlı saldırı kamerada Evde u...
        AK Partili meclis üyesinin evine düzenlenen silahlı saldırı kamerada Evde u...
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Siverek'te aile hekimi evinde ölü bulundu
        Siverek'te aile hekimi evinde ölü bulundu
        Şanlıurfa'da doktor öldü, meslektaşı gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da doktor öldü, meslektaşı gözaltına alındı