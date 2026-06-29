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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 21:03 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, vatandaşları telefonla arayarak iş bulmak vaadiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen faillerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ile farklı kişilere ait kişisel bilgilerin olduğu iş başvuru formu ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Yapılan analiz ve araştırmalar sonucunda şüphelilerin 85 kişiyi 1 milyon 712 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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