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        Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, aranan 28 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen "Huzur 63" operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, aranan 28 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen "Huzur 63" operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 165 ekip ve 1020 personelle kent genelinde "Huzur 63" operasyonu gerçekleştirdi.

        Uygulamada, 10 bin 306 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve 5 bin 30 aracın kontrolü yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalanırken, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1450 paket gümrük kaçağı sigara ve 52 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Denetimler sırasında 293 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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