Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Haliliye ve Viranşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 198 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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