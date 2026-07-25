Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.



Haliliye ve Viranşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 198 sentetik uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

